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Üzümlü’de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenle anıldı

Üzümlü’de 29 Ekim töreni Atatürk büstü önünde yapıldı; Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut Cumhuriyet’in 103. yılını andı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üzümlü’de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenle anıldı

Üzümlü'de cumhuriyet coşkusu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Üzümlü Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi.

Törenin protokolü ve katılımcılar

Çelenk sunumunu Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ile Belediye Başkanı Lütfi Yakut birlikte yaptı. Törene ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma ve kutlama

Program çelenk sunumuyla başladı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Üzümlü'de düzenlenen bu törenle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları resmen başlamış oldu.

ÜZÜMLÜ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

ÜZÜMLÜ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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