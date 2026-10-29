Üzümlü’de cumhuriyet coşkusu: 103. yıl törenle anıldı

Üzümlü'de cumhuriyet coşkusu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Üzümlü Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi.

Törenin protokolü ve katılımcılar

Çelenk sunumunu Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ile Belediye Başkanı Lütfi Yakut birlikte yaptı. Törene ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma ve kutlama

Program çelenk sunumuyla başladı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Üzümlü'de düzenlenen bu törenle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları resmen başlamış oldu.

ÜZÜMLÜ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI