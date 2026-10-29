Üzümlü'de gençlere yeni alan: güreş salonu inşaatı yerinde değerlendirildi

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer, yapımı süren güreş salonunda inşaatın son durumunu inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.