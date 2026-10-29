Üzümlü'de gençlere yeni alan: güreş salonu inşaatı yerinde değerlendirildi

İnceleme sahada yapıldı:
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yapımı süren güreş salonunda yerinde inceleme yapıldı. Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli inşaat çalışmalarını yerinde görerek projedeki mevcut durum hakkında bilgi aldı.
Katılım ve denetim:
İncelemelere İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik etti. Yetkililer, saha gezisinde yürütülen çalışmaların ilerleyişini ve işlerin düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İlçe spor altyapısının hedefleri:
Görüşmelerde, ilçedeki spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha iyi imkânlarla katılım sağlamasının önemi ele alındı. İncelemeler, projenin amaçları doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinin tespiti amacıyla gerçekleştirildi.
ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN GÜREŞ SALONUNDA İNCELEMELERDE BULUNULARAK ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINDI
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