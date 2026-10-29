Aydın'da adli süreçlerde koordinasyon ve müdahale ön plana çıktı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, adli olaylara müdahale süreçleri ile adli makamlar ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyon gündeme getirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hakdiler Pehlivan ve Vahdet Gebeş, cumhuriyet savcıları, ilçe jandarma komutanları ve emniyet şube müdürleri katıldı.

süreçlerin değerlendirilmesi:

Görüşmelerde, adli olayların meydana gelmesinin ardından yürütülmesi gereken işlemler, olaylara müdahale sırasında dikkat edilecek hususlar ve soruşturma süreçlerinde izlenecek yöntemler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, uygulamadaki güçlü ve zayıf yönleri tartışarak, müdahale adımlarının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

kurumlar arası iletişim ve beklentiler:

Toplantıda, adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki bilgi paylaşımının etkinleştirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde özellikle duruldu. Kamu düzeninin korunması ve adli olayların etkin şekilde aydınlatılması için adli işlemlerin mevzuata uygun, eksiksiz ve titizlikle yürütülmesi gerektiği belirtildi. Uygulamada karşılaşılan hususlar ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin adli süreçlerin sağlıklı işlemesindeki rolü değerlendirilerek pratik adımlar ve iletişim kanallarının etkin kullanımı önerildi.

Katılımcılar, adli olaylara müdahale ve soruşturma süreçlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından değerlendirmelerle toplantıyı sonlandırdı.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, ADLİ OLAYLARA MÜDAHALE SÜREÇLERİ İLE ADLİ MAKAMLAR VE KOLLUK BİRİMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYON ELE ALINDI.