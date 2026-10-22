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Kadın çiftçilere zoonoz eğitimi: hayvan sağlığı ve hijyen vurgusu

Afyonkarahisar Değirmenayvalı'da düzenlenen toplantıda kadın çiftçilere zoonoz hastalıkların bulaş yolları, korunma yöntemleri ve hijyen anlatıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Kadın çiftçilere zoonoz eğitimi: hayvan sağlığı ve hijyen vurgusu

kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Değirmenayvalı'da düzenlenen toplantıda, zoonoz hastalıkların hayvanlardan insanlara geçişi ve bu geçişin önlenmesine dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara hem hayvan sağlığını korumanın hem de halk sağlığını gözetmenin önemi anlatıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve kişisel hijyen kurallarına ilişkin temel uygulamalar üzerinde duruldu. Ayrıca hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların insanlara bulaşmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler teknik personeller tarafından katılımcılara aktarıldı.

eğitimlerin amacı ve sürdürülebilirliği:

Çalışmanın amacı, kadın çiftçilerin hayvan sağlığı ve halk sağlığı konusundaki bilgi düzeyini artırmak olarak belirtildi. Yetkililer, benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve uygulamaların sahada izleneceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’DA KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞABİLEN ZOONOZ HASTALIKLAR...

AFYONKARAHİSAR’DA KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞABİLEN ZOONOZ HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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