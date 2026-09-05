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Kadın eli tarladan Ormanya raflarına taşınıyor: Kocaeli'de aromatik bitkide değer artışı

TABİP ile Arslanbey'de kadınların topladığı kekik, nane, melisa ve lavanta, Ormanya markası altında distile edilip çay, uçucu yağ ve kozmetiğe dönüşüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kadın eli tarladan Ormanya raflarına taşınıyor: Kocaeli'de aromatik bitkide değer artışı

Kadın eli tarladan Ormanya raflarına taşınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında Arslanbey Yerleşkesi'ndeki Ar-Ge ve Üretim Sahası'nda 2026 yılının ikinci hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 dekarlık Ar-Ge alanının 17 dekarlık bölümünde yetiştirilen kekik, nane ve melisa kadın personel tarafından toplandı; ayrıca lavanta üretimleri de sahada yer aldı. Proje, Ar-Ge'den üretime, işleme ve markalaşmaya uzanan adımlarıyla tarımsal üretime ekonomik değer kazandırmayı hedefliyor.

Arslanbey'de üretim teknikleri gelişiyor:

Kartepe Arslanbey'de Kocaeli'nin iklim ve toprak yapısına uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Farklı yetiştirme yöntemlerinin uygulandığı sahada elde edilen sonuçlar detaylı olarak değerlendiriliyor ve başarılı üretim teknikleri kent genelindeki tarım alanlarına aktarılıyor. Bu yönüyle Arslanbey, alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirildiği bir Ar-Ge merkezi olarak öne çıkıyor.

Ürün işleme ve markalaşma süreci:

Hasat edilen bitkiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde işlenerek uçucu yağlar ve farklı doğal içeriklere dönüştürülüyor. Elde edilen hammaddeler Ormanya markası altında çay, kolonya, diş macunu, doğal kozmetik, uçucu yağ ve takviye edici gıda gibi farklı ürün gruplarıyla tüketiciye sunuluyor. Üretim, işleme ve ürünlerin pazara sunulması süreçlerinde SEKAPark A.Ş. de rol alıyor.

Arslanbey'de ikinci hasatta görev alan Büyükşehir tarafından istihdam edilen kadın personel, hem üretim sürecine doğrudan katkı sağlıyor hem de proje aracılığıyla kadın istihdamının desteklenmesine örnek oluşturuyor. TABİP ile Kocaeli'nin tarımsal potansiyelinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve üretimin ekonomik değerinin artırılması amaçlanıyor.

KOCAELİ’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, KADINLARIN EMEĞİYLE...

KOCAELİ’DE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, KADINLARIN EMEĞİYLE TOPLANAN ÜRÜNLER İŞLENEREK ORMANYA MARKASIYLA FARKLI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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