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Kadın üretimiyle Yıldırım'da güçlenen ekonomi

Yıldırım Belediyesi, kadın kooperatifleri, YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ve Hanımeli Çarşısı ile kadınların üretim ve istihdamını artırıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:43

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kadın üretimiyle Yıldırım'da güçlenen ekonomi

Yerel politika kadın emeğini nasıl görünür kılıyor:

Yıldırım Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin katılımını sağlamak için kapsamlı bir destek ağı kurdu. Eğitimden pazarlamaya, kooperatifleşmeden tescil ve markalaşmaya dek uzanan bu uygulamalar; hem bireysel girişimleri hem de ilçenin ekonomik dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Yerel yönetimin rolü, yalnızca kaynak sağlamak değil; kadınların ürettiği değeri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmelerine aracılık etmek olarak öne çıkıyor.

Kooperatifleşme ve kurumsal destek:

Belediyenin en dikkat çeken adımlarından biri, 2021'den bu yana öncülük ettiği kadın kooperatiflerinin kuruluşu oldu. Bugün 4'ü tarımsal, 11'i ticari olmak üzere 15 kadın kooperatifi farklı alanlarda üretim yaparak kadınların ekonomik gücünü artırıyor. Kooperatiflerin kurumsallaşmasını desteklemek için kurulan Kooperatifçilik Gelişim Merkezi, pazarlama, finansal planlama, üretim ve yönetim alanlarında eğitim ve mentorluk sağlıyor.

Bursanın tamamına yayılan mentorluk:

Yıldırım Belediyesi, edindiği deneyimi kente yayarak Bursa'nın 17 ilçesinde kooperatif kurmak isteyen kadınlara mentorluk ve eğitim desteği veriyor. Bu çalışma, kadın emeğinin bölgesel ölçekte sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesine katkı sunuyor.

Eğitim ve pazar erişimi:

YIL‑MEK çatısı altında yürütülen kurslar, ilçede 33 merkezde 82 ayrı branşta hizmet veriyor. Geleneksel sanatlardan el işçiliğine, kişisel gelişimden mesleki eğitimlere kadar geniş bir yelpazede sunulan programlar, hem sosyal katılımı artırıyor hem de kadınların becerilerini ekonomik değere dönüştürmelerine olanak tanıyor. Merkez, "Hayat Boyu Öğrenme" anlayışıyla bugüne kadar yüz binlerce kursiyeri mezun etti.

Hanımeli Çarşısı: üretenden doğrudan pazara:

Yıldırım Hanımeli Çarşısı, kadınların kendi markalarını oluşturup ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabildikleri bir satış ve tanıtım alanı sunuyor. El emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yöresel lezzetlerin yer aldığı çarşı, her ay Gökdere Pazar Alanında kuruluyor ve üretici kadınlara düzenli pazar imkânı sağlayarak dayanışmayı güçlendiriyor.

Tescil ve ürün geliştirme çalışmaları:

BEBKA desteğiyle Mart 2025'te hayata geçirilen Kooperatifçilik Gelişim Merkezi (Kaplıkaya Mahallesi), ürün geliştirme, dijital pazarlama, e‑ticaret ve markalaşma konularında da kooperatiflere destek veriyor. Merkezin faaliyetleri kapsamında 31 köyde kültürel miras envanteri çıkarıldı, 20 kadın kooperatifine mentorluk hizmeti sunuldu. Ayrıca 10 ürün için geliştirme ve reçetelendirme çalışması yapılırken, 5 ürün için coğrafi işaret ve 6 ürün için tasarım tescili başvurusu gerçekleştirildi. Bu başvurular sonucunda; Motifli Pazen Kadın Yeleği, Yaprak İşlemeli Çağdaş Yelek ve Desenli Panelli Kumaş Çanta Takımı için tescil belgeleri alındı.

Yatırım olarak görülen kadın odaklı çalışmalar:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal kalkınma için kritik olduğunu vurguluyor. Başkan Yılmaz, 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek; kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer almasının şehirlerin kalkınmasına doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Belediye; kooperatifler, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri, Hanımeli Çarşısı ve istihdam odaklı projelerle kadınların yanında olmaya devam ediyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ KADIN KOOPERATİFLERİ, KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER...

YILDIRIM BELEDİYESİ KADIN KOOPERATİFLERİ, KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER ALMASINA KATKI SAĞLIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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