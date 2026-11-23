Talas'ta dünya bebekleri sergisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 30 yılı aşkın sürede derlenen koleksiyondan oluşan sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde açılan sergi, farklı coğrafyaların kültürel izlerini taşıyan bebekleri bir araya getirdi ve ziyaretçilerden yoğun beğeni aldı.

Serginin kapsamı ve ziyaretçi yoğunluğu:

Sergide 25 ülkeden 229 bebek yer alıyor; porselen ve kumaştan yapılan bu bebekler, her birinin ait olduğu coğrafyanın geleneksel giysi ve simgelerini yansıtıyor. Açıldığı hafta boyunca sergiye ilgi büyüktü; organizasyon, toplam 15 bin 100 ziyaretçi tarafından gezildi. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş başta olmak üzere davetliler katıldı.

Filistin bölümü ve ziyaretçilerin tepkisi:

Koleksiyonda özel bir yere sahip olan Filistin temalı bölüm, ziyaretçilerin duygulanmasına neden oldu. Bu bölümde sergilenen bebekler, hem bebeklerin estetik özellikleri hem de taşıdıkları hikâyelerle farklı kuşaklardan izleyicilerin dikkatini çekti.

Başkan Yalçın serginin son gününde ziyaretçilerle yakından ilgilenerek değerlendirmede bulundu. Yalçın, 'Dünya Bebekleri Sergisi’nde yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize Sanat Galerisi hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Nice güzel sergilerde buluşmak üzere diyorum' ifadelerini kullandı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’IN 30 YILI AŞKIN SÜREDİR BÜYÜK BİR ÖZENLE OLUŞTURDUĞU DÜNYA BEBEKLERİ KOLEKSİYONU’NDAN OLUŞAN SERGİ, SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILANDI. FARKLI KÜLTÜRLERİN RENKLERİNİ, GELENEKLERİNİ VE HİKÂYELERİNİ BULUŞTURAN 25 ÜLKEDEN 229 BEBEĞİN YER ALDIĞI SERGİ, BİR HAFTA BOYUNCA 15 BİN 100 ZİYARETÇİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.