van'da kırsal yerleşimlerin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Van'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde toplam 15 mahalle ve 5 mezra olmak üzere 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geceden itibaren sahada çalışma başlattı.

müdahale ve karla mücadele çalışmaları:

Üç ilçedeki şantiye şefliklerine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolların açılması için aralıksız çalışıyor. Ekipler önceliği ulaşımın sağlanmasına verirken, kapalı mahalle ve mezra yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor. Belediyenin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda gece vardiyaları aktif şekilde görev yapıyor.

kent merkezinde durum ve beklenti:

Kent merkezinde yağışın sulu kar şeklinde etkili olması nedeniyle şehir içi ulaşımda herhangi bir olumsuzluk bildirilmiyor. Kırsaldaki çalışmaların hızlı tamamlanması planlanırken, yetkililer bölgedeki vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları gerektiğini hatırlatıyor. Yetkililer, kapanan yolların açılmasına ilişkin gelişmeleri takip edip kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

VAN’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULAŞIMA KAPANAN 15 MAHALLE VE 5 MEZRA YOLUNUN YENİDEN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.