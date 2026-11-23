Erzurum ağız ve diş sağlığı merkezi hastane statüsü için adım atıyor

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Meral, 16-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında merkezi ziyaret ederek Başhekim Dt. Erol Tuşik ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette merkezin Türkiye genelinde elde ettiği birincilik başarısı, hasta memnuniyeti ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi değerlendirildi.

Bakanlıkla yürütülen görüşmeler:

Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hastane statüsüne dönüştürülmesi yönündeki Bakanlık nezdindeki görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve bu konuda söz alındığını açıkladı. Süreçte Başhekim Dt. Erol Tuşik’in yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi ve İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

Koruyucu sağlık ve toplum bilinci:

Meral, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması konusunda diş hekimleri ile sağlık çalışanlarının önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Türkiye genelindeki başarı ve hasta memnuniyeti dikkate alınarak merkezin hastane statüsüne kavuşmasıyla vatandaşlara daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Program kapsamında yaş pasta kesilerek Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlandı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET MERAL, TÜRKİYE GENELİNDE BİRİNCİLİK BAŞARISI ELDE EDEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN HASTANE STATÜSÜNE KAVUŞMASI İÇİN BAKANLIK NEZDİNDE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELERİN OLUMLU İLERLEDİĞİNİ BELİRTEREK HASTANE MÜJDESİ VERDİ.