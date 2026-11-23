Kahta Devlet Hastanesi'ne 4 kanallı emg cihazı

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesinde, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla 4 kanallı yeni Elektromiyografi (EMG) cihazının kurulumu tamamlandı ve cihaz hasta kabulüne başladı.

tanıda kapsam ve hız artırılacak:

Yeni cihaz, periferik sinir sistemi ve kas dokusuna bağlı rahatsızlıkların tespitini daha hızlı ve ayrıntılı şekilde gerçekleştirecek. Özellikle karpal tünel sendromu ve kubital tünel sendromu gibi sinir sıkışmalarının yanı sıra polinöropati, miyopati ve sinir kökü basıları gibi durumların tanısında önemli kolaylık sağlaması hedefleniyor.

sevk ihtiyacının azaltılması ve erken tedavi erişimi:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni tıbbi donanım sayesinde Kahta ve çevre ilçelerden başvuran hastaların ileri tetkik için il merkezine ya da çevre illere sevk edilme ihtiyacının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Başhekim Akel, tanı süreçlerinin ilçe bünyesinde tamamlanabilmesi sayesinde hastaların tedaviye daha erken aşamada erişim sağlayacağını vurguladı.

Hastane bünyesinde kurulan cihazla birlikte tanı ve değerlendirme hizmetlerinin yerel düzeyde güçlendirilmesi hedefleniyor ve hasta kabul işlemleri başlatılmış durumda.

KAHTA DEVLET HASTANESİNDE 4 KANALLI YENİ EMG CİHAZI HİZMETE ALINDI