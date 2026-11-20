festival gala ile başladı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 23’üncü Eskişehir Uluslararası Film Festivali, açılış galasıyla seyirciyle buluştu. Üç yıllık bir aranın ardından yeniden başlatılan festival, kent ve üniversitenin kültürel hayatına katkı sunma hedefini öne çıkarıyor.

rektör adıgüzel: geleceğin yönetmenleri burada yetişecek:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşmasında, festivalin üç yıl ara verdikten sonra tekrar hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Adıgüzel, festivali yeniden başlatma kararının İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile birlikte alındığını belirterek, Anadolu Üniversitesi'nin şehir için sadece bir eğitim kurumu olmadığını; ekonomik ve kültürel sermayeye katkı sunan güçlü bir marka olduğunu söyledi.

Rektör, öğrencilerin festivaller aracılığıyla yalnızca film izleyip eleştirmediklerini, aynı zamanda ustalarla bir araya gelerek yaptıkları işin hayattaki karşılığını ve sosyal sorumluluğunu öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti. Adıgüzel, burada verilen atölye ve eğitimlerin genç yönetmen adaylarına mesleki beceri ve yaşam deneyimi kazandıracağını belirtti.

festivale yön veren program ve etkinlikler:

Festival Yönetmeni Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter programın artık sadece film gösterimlerinden ibaret olmadığını, düşünme, tartışma ve ortak hayaller kurma alanı haline geldiğini söyledi. Bu yılki program kapsamında festival, 34 farklı ülkeden 55 film ile 8 gün boyunca izleyicilerle buluşacak.

Programda kısa ve uzun metrajlı filmler, atölyeler, söyleşiler, film festivalleri sempozyumu, sinema dersleri ve piyano eşliğinde sessiz film gösterimi gibi etkinlikler yer alıyor. Açılış gecesi, yönetmenliğini Morgan Matthews’ın üstlendiği 2026 yapımı 500 Mil (500 Miles) filminin Türkiye prömiyeriyle başladı. Festival programının ayrıntılarına eskfilmfest.org adresinden ulaşılabiliyor.

ödüller, plaketler ve katılımcılar:

Açılışta festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan sponsorlara plaket takdim edildi. Festivalin ana sponsoru Eti adına plaketini alan Eti Global CEO’su Ercan Öz, plaketini Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in elinden aldı; diğer sponsorların plaketleri ise Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter tarafından takdim edildi.

Bu yılın Sinema Kültürüne Katkı Ödülü, Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı'na verildi. Ödülü Prof. Dr. Barış Kılınç konferans adına Prof. Dr. Deniz Bayrakdar'a takdim etti. Sinema Emek Ödülleri ise yönetmen ve yapımcı Biket İlhan ile sinema emekçisi Necip Sarıcı'ya verildi; İlhan’a ödülünü Doç. Dr. Özgür Çalışkan takdim etti. Festivalin Sinema Onur Ödülleri de yönetmen Feyzi Tuna ve oyuncu Nilüfer Aydan'a sunuldu; Nilüfer Aydan’a ödülünü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel verdi.

Açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Barış Kılınç ve Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, festival yönetimi, sanatçılar, konferans temsilcileri, sponsorlar, öğrenciler ve çok sayıda sinemasever katıldı. Festival, sinemaya katkı sunan isimlerin onurlandırıldığı törenlerin ardından film gösterimleri ve yan etkinliklerle devam edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL