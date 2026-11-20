Tokat yağlısı: sabah sofralarının altın sarısı lezzeti

Coğrafi işaretli Tokat yağlısı, ince açılmış hamuru ve altın sarısı rengiyle kent kahvaltılarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Hem yerel halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler, sabah saatlerinde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturarak sıcacık yağlı almak için bekliyor.

hazırlık ve üretim süreci:

Fırıncılar, asırlık tarifi sabaha yetiştirmek için gece mesaisine başlıyor. Hamur yoğurulup bezelere ayrılıyor, merdane ile ince ince açılıyor. Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor ve fırında üzeri kızarana dek pişiriliyor. Üretim sürecinin gece saat 01.30 civarında başladığı ve hamurun yoğurma, açma ile yağlama işlemlerinin sabah 05.00'e kadar sürdüğü aktarılıyor; ardından yağlılar fırından sıcak çıkıp satışa sunuluyor.

usta mesleği, kuyruklar ve gelecek kaygısı:

30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, lezzetin sırrını hamurun her katına sürülen yağda gördüğünü söylüyor. Okur, geleneğin şehirde yaygın tüketildiğini ve ziyaretçilerin de bu ürünü tercih ettiğini belirtirken, yeni ustaların azlığı nedeniyle geleceğe dair endişelerini ifade ediyor. Vatandaşlar ise günlük kahvaltılarında Tokat yağlısının önemine vurgu yapıyor ve birçok kişinin sabahları mutlaka yağlı tükettiğini aktarıyor.

Tokat yağlısı, hazırlanışındaki titizlik ve sabah sofralarına taşıdığı sıcaklıkla sadece bir unlu mamul değil; kent kültürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir miras niteliği taşıyor.

TOKAT’TA HAMURU VE ALTIN SARISI RENGİYLE ÖNE ÇIKAN COĞRAFİ İŞARETLİ TOKAT YAĞLISI, SABAH KAHVALTILARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİ ARASINDA YER ALIYOR.