Kadının gücü Cumhuriyetin ikinci yüzyılında değişimi tetikleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyet bir kadın devrimidir' panelinde kadınların toplumdaki rolüne ve sorumluluğuna dikkat çekti. Panel öncesinde 'Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında Kadın Mücadelesi' belgeseli gösterildi, ardından kadın halk oyunları ekibinin hazırladığı Sarı Zeybek gösterisi sunuldu.

Panel programı ve açılış etkinlikleri:

Etkinlik, belgesel gösterimi ve kültürel sunumlarla başladı. Sarı Zeybek gösterisi izleyiciler tarafından izlendi ve panelin açılış konuşması için zemin hazırlandı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında katılımcılara hitap ederek bu sorumluluğun sıradan bir görev olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun vurguları:

Kılıçdaroğlu, konuşmasında kadınların evlere ve toplumun her kesimine rahatlıkla girebildiğini belirterek, 'çünkü kadının yüzü sıcaktır' ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada, kadınların anlatımının daha sevecen olduğunu, bu nedenle insanların kadını daha rahat dinlediğini ve kadınların ön yargısız bir şekilde kabul gördüğünü söyledi.

Genel başkan, partinin yol harcını taşıma sorumluluğunun kurucu iradeden kaynaklandığını belirtti: 'Kurucu iradenin sorumluluğunu siz ve sizden sonraki kuşaklar sürdürmek zorundadırlar.' Bu bağlamda kadınlara düşen görevin sıradan olmadığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, 'hukukun olmadığı yerde insan hakları olmaz' ifadesini kullandı ve hukukun yokluğunda hiçbir canlının hakkının korunamayacağını söyledi. Medya özgürlüğüne ilişkin eleştirilerde bulunarak günümüzde haberlerin objektif verilemediğini, bazı medya gruplarının parayla yönlendirilebildiğini iddia etti.

Güçler ayrılığı ilkesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bugünkü yönetim modelini 'saray rejimi' veya 'tek adam rejimi' olarak tanımlayarak bu yapının güçler ayrılığı ilkesinin önündeki en temel engel olduğunu savundu.

Konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden birinde Kılıçdaroğlu, kadınların sahip olduğu potansiyeli şu sözlerle ifade etti: 'Kadının gücü farkında mısınız bilmiyorum, tuttuğunda dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip.' Bu gücün evlatlar, ülke, komşular ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kullanılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca bu sorumluluğun Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emaneten bırakıldığını hatırlatarak, kadınlardan bu mirası ileriye taşıma çağrısı yaptı. Program, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından panel oturumlarıyla devam etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kadının gücü dünyayı yerinden oynatabilecek bir potansiyele sahip"