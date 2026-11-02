Kadıpınarı tabiat parkı’na sakinlere hitap eden kapsamlı yenileme

Kadıpınarı tabiat parkı üçüncü etapla ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırdı

Akdağmadeni’nin doğal güzelliklerinden biri olan Kadıpınarı Tabiat Parkında yürütülen üçüncü etap düzenleme çalışmaları tamamlandı. Akdağmadeni Belediyesi’nin gerçekleştirdiği müdahalelerle park, hem kullanım konforu hem de altyapı dayanıklılığı açısından önemli iyileştirmeler kazandı.

Yapılan düzenlemeler:

Çalışmalar kapsamında parkın ana ulaşım hattı genişletilerek sathi kaplama asfalt uygulaması yapıldı. Yol boyunca eksik olan sokak aydınlatma sistemleri kurularak alana estetik bir görünüm ve gece kullanımında güvenlik sağlandı. Sosyal donatıları güçlendirmek amacıyla yeni kameriyeler ve piknik alanları oluşturuldu; çocuk oyun parkı yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi. Ayrıca parka uzun ömürlü ve sağlıklı bir altyapı kazandırmak için altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlandı.

Önceki etap ve dönüşüm süreci:

Daha önceki etaplarda bölgedeki eski otel binasının yıkılarak piknik ve sosyal alanlara dönüştürüldüğü, atıl durumda bulunan hizmet binasının ise kafeteryaya çevrildiği kaydedilmişti. Üçüncü etapla birlikte parkın yolundan sosyal donatılarına, altyapısından oyun alanlarına kadar çok yönlü bir dönüşüm süreci tamamlanmış oldu.

Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, "Kadıpınarı Tabiat Parkı, Akdağmadeni’mizin en önemli doğal güzelliklerinden ve hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı özel alanlardan biri. Amacımız bu güzelliği koruyarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde faydalanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmekti. Üçüncü etap çalışmalarımızı da tamamlayarak yolundan sosyal donatılarına, altyapısından çocuk oyun alanlarına kadar birçok noktada önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Akdağmadeni’mize yakışan, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin müdahaleleri, bölge halkının parkı daha rahat ve güvenli kullanmasına olanak tanıyacak; aynı zamanda rekreasyon amaçlı ziyaretlerin niteliğini artırarak yerel yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AKDAĞMADENİ'NİN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN BİRİ OLAN KADIPINARI TABİAT PARKI'NDA YÜRÜTÜLEN ÜÇÜNCÜ ETAP DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.