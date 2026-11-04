Kadirli’de sağanak günlük yaşamı aksattı, ağaç park halindeki araca zarar verdi

Kadirli’de yağışın etkileri:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerinin girişleri ve bodrum katları suyla doldu.

Meydana gelen hasar ve olaylar:

7 Mart Mahallesi’nde sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Bölgedeki su birikintileri ulaşımı aksattı ve günlük yaşam zorlandı.

Müdahale ve temizlik çalışmaları:

İhbarlar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler, su tahliyesi ve temizlik ile afet sonrası normale dönme çalışmalarını sürdürdü.

OSMANİYE’DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ