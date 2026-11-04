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Kadirli’de sağanak günlük yaşamı aksattı, ağaç park halindeki araca zarar verdi

Kadirli’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı ev ve iş yerleri su bastı; belediye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kadirli’de sağanak günlük yaşamı aksattı, ağaç park halindeki araca zarar verdi

Kadirli’de yağışın etkileri:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerinin girişleri ve bodrum katları suyla doldu.

Meydana gelen hasar ve olaylar:

7 Mart Mahallesi’nde sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Bölgedeki su birikintileri ulaşımı aksattı ve günlük yaşam zorlandı.

Müdahale ve temizlik çalışmaları:

İhbarlar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler, su tahliyesi ve temizlik ile afet sonrası normale dönme çalışmalarını sürdürdü.

OSMANİYE’DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

OSMANİYE’DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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