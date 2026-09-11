Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.832,70 -0,78%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Kadirli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada biri kontrolden çıkan araç olmak üzere 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kadirli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi sanayi girişi mevkiinde üç otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilk etapta iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri başka bir otomobile çarparak durabildi.

Olay yerinde müdahale:

Çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın oluş şekli ile trafik akışıyla ilgili tutanak tuttu. Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışmalar, tarafların ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle sürdürülüyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

OSMANİYE’DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

OSMANİYE’DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede
images

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor dur...
images

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
images

Torbalı'daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı, 6 dosya çözüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı