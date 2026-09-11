Kadirli'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi sanayi girişi mevkiinde üç otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilk etapta iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri başka bir otomobile çarparak durabildi.

Olay yerinde müdahale:

Çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın oluş şekli ile trafik akışıyla ilgili tutanak tuttu. Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışmalar, tarafların ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle sürdürülüyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

OSMANİYE’DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI