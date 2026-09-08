Kafede çıkan kavga sonrası Atlas Çağlayan'ın ölümü: sanığa 18 yıl 10 ay 15 gün hapis

Mahkeme kararı:

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davada kararını açıkladı. Adli süreçteki çocuk (ASÇ) sanık E.Ç. (14), mahkemece toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma ve tarafların durumu:

Duruşma, basın mensupları ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi. Hazır bulunanlar arasında tutuklu sanık E.Ç., maktulün annesi Gülhan Ünlü ile tarafların avukatları yer aldı. Mahkeme, iddianamede yer alan suçlamalar doğrultusunda karar verdi.

İddianamenin içeriği ve suçlamalar:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaya ilişkin ayrıntılar şu şekilde aktarıldı: Olay günü 14 Ocak saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı. Savcılık dosyasında, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) sıfatıyla yer verilen E.Ç.'nin maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sanık hakkında iddianamede yer alan suçlamalar; "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" olarak sıralandı. Hazırlanan iddianamede, bu suçlardan toplamda 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Deliller ve adli tıp raporları:

İddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna da yer verildi. Raporda, sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu ifade edildi. Ölü muayene raporuna göre Atlas Çağlayan'ın göğsünde tespit edilen kesici delici alet yaralanmaları tek başına öldürücü nitelikte bulundu.

Otopsi raporunda göğüs ön orta 3,5 santimlik kesi ve göğüs solunda 1,5 santimlik kesi olduğu, vücutta toplam iki adet kesici delici alet yarası tespit edildiği belirtildi. Olay gününe ait görüntü ve inceleme tutanaklarında ise sanığın cebinden bıçak çıkardığı, elindeki bıçağı Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı ve sonrasında sanık ile arkadaşlarının kaçtığı kaydedildi.

Ayrıca iddianamede, sanığın telefonunda elinde silahın bulunduğu fotoğraflar ve bir çakı fotoğrafı bulunduğu bilgisi yer aldı. Tarafların 3 aylık baz verilerinde aralarında herhangi bir eşleşme gözlenmediği de bildirildi.

Kararın anlamı ve süreç:

Mahkeme, savcılığın talep ettiği aralık içinde yer alan bir ceza ile hüküm kurdu; verilen cezanın içeriği ve tutukluluk kararının devamı, dosyanın hukuk çerçevesinde sonuçlandırılmasına yönelik adımlar olarak kayda geçti. Karar, hem failin yaşı hem de suçun ağırlığı nedeniyle çocuk ceza hukukunun hassasiyetlerini de gündeme taşıdı.

Dosyada kayıtlı raporlar, görüntü tespitleri ve iddianameyi oluşturan yazılı deliller mahkeme kararının dayanaklarını oluşturdu. Kararın temyiz yolu açıktır ve dava sürecinin ilerleyen aşamalarında hukuki değerlendirmeler devam edecektir.

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