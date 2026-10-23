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Kafkas rüzgârı Halime Hatun yurdunda gençlerle buluştu

Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen gecede Kafkas dans ekibi ile Gençlik Merkezi Müzik Ekibi sahne alarak öğrencilere müzik ve dans dolu keyifli bir akşam yaşattı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kafkas rüzgârı Halime Hatun yurdunda gençlerle buluştu

Kafkas rüzgârı Halime Hatun yurdunda

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilere yönelik kültürel bir akşam sundu. Etkinlik, geleneksel Kafkas danslarının yanı sıra canlı müzikle renklenerek katılımcılara neşeli anlar yaşattı.

etkinlikte neler oldu:

Kafkas ekibi sahnede koreografileriyle beğeni topladı; gösteriler öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Programda görev alan Gençlik Merkezi Müzik Ekibi ise farklı eserleri seslendirerek akşamın atmosferini tamamladı. Müzik ve dansın bir arada olduğu program, öğrencilerin sosyalleşmesine ve kültürel deneyim kazanmasına katkı sağladı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Ramazan Demir, "Gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmesi, yeni deneyimler kazanması ve güzel anılar biriktirmesi bizim için çok değerli. Öğrenci yurdumuzda müzik ve dansla dolu böyle güzel bir akşam yaşanmasından mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen ekiplerimize ve katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, birlik ve beraberliklerini güçlendiren faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, benzer kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini belirterek öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel programların devam edeceğini açıkladı.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİ YURDUNDA KAFKAS RÜZGÂRI

BİLECİK’TE ÖĞRENCİ YURDUNDA KAFKAS RÜZGÂRI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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