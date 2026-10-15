Kağıthane'de Cendere Caddesi'nde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle tahliye edildi

Kağıthane'de Cendere Caddesi'nde kurtarma çalışmaları

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurun ardından Kağıthane bölgesinde, Sarıyer ve Eyüpsultan ile bağlantılı olan Cendere Caddesinde su baskınları meydana geldi. Özellikle cadde üzerindeki fabrikaların bulunduğu kesimde bazı iş yerlerinde çalışanlar ve vatandaşlar su nedeniyle mahsur kaldı.

mahsurların ulaştırılması:

Bölgeye sevk edilen ekipler, öncelikle itfaiye botlarıyla ulaşım sağladı. Botlarla yapılan ilk müdahalenin yanı sıra iş yerlerine ve yüksek su birikintilerine erişimde iş makineleri kullanılarak mahsur kalanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

çalışmaların belgelenmesi ve devamı:

Kurtarma operasyonu sırasında ekiplerin müdahaleleri havadan görüntülendi; görüntüler, çalışmanın kapsamını ve ekiplerin koordinasyonunu ortaya koydu. Bölgedeki ekipler, tahliye sonrası kontrol ve güvenlik çalışmalarını sürdürdü.

Kağıthane’de selde mahsur kalan vatandaşlar bot ve iş makinesiyle böyle kurtarıldı