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Kağıthane'de Cendere'nin fabrikalar bölgesinde sel: bot ve iş makineleriyle tahliye

İstanbul Kağıthane'de Cendere Caddesi'ndeki fabrikalar bölgesinde yoğun yağış sonrası su baskını yaşandı; mahsur kalanlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane'de Cendere'nin fabrikalar bölgesinde sel: bot ve iş makineleriyle tahliye

Kağıthane'de Cendere'nin fabrikalar bölgesinde sel: bot ve iş makineleriyle tahliye

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesi üzerinde su baskınlarına yol açtı. Bölgedeki fabrikalar ve iş yerleri su altında kaldı, bazı çalışanlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları nasıl ilerledi:

İtfaiye ve ilgili ekipler, olay yerine ulaşarak mahsur kalanları tahliye etmek için operasyon başlattı. İtfaiye ekipleri bölgeye bot ile ulaşarak doğrudan tahliye yaptı; bazı noktalarda ise iş makineleri kullanılarak güvenli alanlara ulaşım sağlandı.

Mahsur kalan vatandaşlar, bot ve iş makinesi desteğiyle etap etap kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, önceliği insan güvenliğine vererek çalışmaları koordineli şekilde sürdürdü.

Görüntüler ve bölgedeki durum:

Operasyon anları ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntüler, suyun fabrikalar bölgesinde erişimi zorlaştırdığını ve ekiplerin yerinde hızlı müdahalesinin önemini ortaya koydu.

Yetkililer, etkili olan yağış nedeniyle bölgedeki çalışma ve ulaşımını etkileyen olumsuz koşullara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

KAĞITHANE&#039;DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN SEL SULARINDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, EKİPLERCE BOT VE İŞ...

KAĞITHANE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN SEL SULARINDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, EKİPLERCE BOT VE İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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