Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

İstanbul'da devam eden sağanak yağışta Kağıthane Deresi'nin debisi taşma sınırına ulaştı; cadde ve yollar göle döndü, birçok araç su nedeniyle mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Kağıthane Deresinin debisi hızla yükseldi ve dere, taşma noktasına geldi. Kent genelinde yağan yoğun yağış, özellikle Kağıthane çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

taşmanın boyutu ve etkileri:

Yağışın şiddetiyle birlikte bazı cadde ve yollar su altında kaldı; göle dönen yollarda çok sayıda araç sürücüsü zor anlar yaşadı ve birçok araç mahsur kaldı. Su birikintileri ulaşımı sekteye uğratarak bölgedeki günlük yaşamı zorlaştırdı.

şehir genelinde yağış etkisi:

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Kağıthane başta olmak üzere pek çok noktada benzer taşkın riski oluştu. Bölgedeki yükselen debi, kısa vadede su taşkınına karşı hassasiyetin arttığını gösteriyor.

Yetkililerce yapılan uyarılar veya müdahaleler haberde yer almamakla birlikte, şu an için ulaşımda aksamalar ve yer yer su baskınları gözlemlenmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DEBİSİ YÜKSELEN KAĞITHANE DERESİ TAŞMA NOKTASINA...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DEBİSİ YÜKSELEN KAĞITHANE DERESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı
images

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı
images

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi
images

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı