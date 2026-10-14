Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Kağıthane Deresinin debisi hızla yükseldi ve dere, taşma noktasına geldi. Kent genelinde yağan yoğun yağış, özellikle Kağıthane çevresinde hayatı olumsuz etkiledi.

taşmanın boyutu ve etkileri:

Yağışın şiddetiyle birlikte bazı cadde ve yollar su altında kaldı; göle dönen yollarda çok sayıda araç sürücüsü zor anlar yaşadı ve birçok araç mahsur kaldı. Su birikintileri ulaşımı sekteye uğratarak bölgedeki günlük yaşamı zorlaştırdı.

şehir genelinde yağış etkisi:

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Kağıthane başta olmak üzere pek çok noktada benzer taşkın riski oluştu. Bölgedeki yükselen debi, kısa vadede su taşkınına karşı hassasiyetin arttığını gösteriyor.

Yetkililerce yapılan uyarılar veya müdahaleler haberde yer almamakla birlikte, şu an için ulaşımda aksamalar ve yer yer su baskınları gözlemlenmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DEBİSİ YÜKSELEN KAĞITHANE DERESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ.