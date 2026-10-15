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Kağıthane'de yağmurun göle çevirdiği Sadabad bahçesinde cami ve atölye sular altında

Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla Sadabad Bahçesi göle döndü; tarihi Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi'nin büyük bölümü su altında kaldı, havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kağıthane'de yağmurun göle çevirdiği Sadabad bahçesinde cami ve atölye sular altında

Kağıthane'de yağışın yarattığı su baskını

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Kağıthane Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın, dere kenarındaki Sadabad Bahçesini büyük ölçüde suyla kapladı ve alandaki bazı yapıları işlevsiz hale getirdi.

taşkının görünen etkileri:

Bahçe içindeki tarihi Sadabad Camii ile Sedef Atölyesi'nin geniş bölümleri su altında kaldı. Birikmiş su, açık alanları göle çevirerek çevrenin genel görünümünü ve yapıların erişilebilirliğini etkiledi.

havadan kaydedilen görüntüler:

Havadan çekilen görüntülerde taşkının yayılımı ve suyun kapladığı alanlar net biçimde izlenebiliyor. Görüntüler, cami ve atölye çevresinin suyla çevrildiğini ve bahçenin büyük bölümünün su altında kaldığını ortaya koyuyor.

Görüntülerde, bölgeyi etkisi altına alan yağmur suyunun geniş bir alanı kapsadığı ve derelerin taşkın riskinin yerel tarihi alanları doğrudan etkilediği açıkça görüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE KAĞITHANE DERESİ TAŞARKEN TARİHİ SADABAD CAMİİ VE SEDEF ATÖLYESİ SULAR...

ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE KAĞITHANE DERESİ TAŞARKEN TARİHİ SADABAD CAMİİ VE SEDEF ATÖLYESİ SULAR ALTINDA KALDI. GÖLE DÖNEN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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