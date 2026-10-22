Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Başiskele’de selden zarar gören esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Yasin Özlü, hasarı inceledi; belediye ekipleriyle mağduriyetlerin giderileceğini ve desteğin süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Başiskele'de selin yaraları sahada sarılıyor

Başiskele’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su taşkınlarında zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnafın yaşadığı mağduriyetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında iş yeri hasarları tek tek tespit edilerek esnafın talepleri dinlendi ve kısa vadeli desteklerin sağlanacağı ifade edildi.

hasar tespit ve esnafla görüşmeler:

Başkan Özlü, afetin hemen ardından sahadaki çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerle birlikte hareket ederek, iş yerlerindeki fiziksel hasarı ve esnafın öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. 200’den fazla haneyi tek tek ziyaret ettiğini belirten Özlü, mağduriyetlerin hızlı biçimde ortaya konması için sahada detaylı görüşmeler yürüttü.

Esnafların kiracı, stok ve altyapı kaynaklı sıkıntıları dinlendi; yapılan tespitlere göre öncelikli müdahale gerektiren noktalar belirlenerek belediye ekiplerinin çalışmalara yönlendirildiği kaydedildi.

belediye desteği ve yol haritası:

Başkan Özlü, ziyaretlerde vatandaşlara ve esnafa belediyenin destek vereceğini vurguladı. Belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını söyleyen Özlü, zor günlerin dayanışmayla aşılacağını ifade etti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından öncelik sıralamasına göre müdahaleler planlanacak; esnafın ticari hayatının yeniden normale dönmesi için koordineli bir çalışma sürdürüleceği belirtildi. İlçe yönetimi, afet sonrası desteklerin devam edeceğini ve sürecin takip edileceğini taahhüt etti.

Başiskele’deki ziyaretler, hem hasarın yerinde görülmesini sağlamak hem de esnafla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçların doğru belirlenmesine hizmet etti. Belediye yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını ve gerekli desteği sunacaklarını açıkladı.

BAŞİSKELE’DE SELDEN ZARAR GÖREN ESNAFI ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İŞ YERLERİNDEKİ...

BAŞİSKELE’DE SELDEN ZARAR GÖREN ESNAFI ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İŞ YERLERİNDEKİ HASARI İNCELEYİP, YAŞANAN MAĞDURİYETLERİ DİNLEYEREK ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK SAĞLAYACAKLARINI BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği
images

Bayrağı yerde öpüp başına koyan liseli kaymakamlıkta tebrik edildi
images

Kestel'de cumhuriyet şöleni: meydanlardan kültür merkezine gün boyu kutlama
images

Eskişehir'de mukaddes emanetlere ulaşmak için metrelerce kuyruk oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyetin sınandığı gün: Paris'te güvenlik değerlendirmesi ve yeni kısıtlamalar

Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

POMEM'de planlı yangın tatbikatı: adaylara uygulamalı müdahale eğitimi

Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi