Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Başiskele'de selin yaraları sahada sarılıyor

Başiskele’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su taşkınlarında zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnafın yaşadığı mağduriyetleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında iş yeri hasarları tek tek tespit edilerek esnafın talepleri dinlendi ve kısa vadeli desteklerin sağlanacağı ifade edildi.

hasar tespit ve esnafla görüşmeler:

Başkan Özlü, afetin hemen ardından sahadaki çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerle birlikte hareket ederek, iş yerlerindeki fiziksel hasarı ve esnafın öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. 200’den fazla haneyi tek tek ziyaret ettiğini belirten Özlü, mağduriyetlerin hızlı biçimde ortaya konması için sahada detaylı görüşmeler yürüttü.

Esnafların kiracı, stok ve altyapı kaynaklı sıkıntıları dinlendi; yapılan tespitlere göre öncelikli müdahale gerektiren noktalar belirlenerek belediye ekiplerinin çalışmalara yönlendirildiği kaydedildi.

belediye desteği ve yol haritası:

Başkan Özlü, ziyaretlerde vatandaşlara ve esnafa belediyenin destek vereceğini vurguladı. Belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını söyleyen Özlü, zor günlerin dayanışmayla aşılacağını ifade etti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından öncelik sıralamasına göre müdahaleler planlanacak; esnafın ticari hayatının yeniden normale dönmesi için koordineli bir çalışma sürdürüleceği belirtildi. İlçe yönetimi, afet sonrası desteklerin devam edeceğini ve sürecin takip edileceğini taahhüt etti.

Başiskele’deki ziyaretler, hem hasarın yerinde görülmesini sağlamak hem de esnafla doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçların doğru belirlenmesine hizmet etti. Belediye yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını ve gerekli desteği sunacaklarını açıkladı.

BAŞİSKELE’DE SELDEN ZARAR GÖREN ESNAFI ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İŞ YERLERİNDEKİ HASARI İNCELEYİP, YAŞANAN MAĞDURİYETLERİ DİNLEYEREK ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK SAĞLAYACAKLARINI BELİRTTİ.