Kıvılcımlar kısa sürede büyüdü: depo yangını üç katlı binada iki kişiyi tahliye ettirdi

Olay yeri ve yangının seyri:

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın alt katında depo olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İddiaya göre, depo içinde yapılan spiral taşla kesim çalışması sırasında çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken yükselen siyah dumanlar çevreye yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı ancak alevleri söndürmek mümkün olmadı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu ve itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun müdahale ile yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Tahliye ve sağlık durumu:

Yangın sırasında binadaki evde bulunan iki kişi, dumanları fark ederek kendilerini dışarı attı. Evden çıkan kadın, yaşadığı panik nedeniyle kaldırımda otururken çevredeki kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde bulunan 2 kişi, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda depo olarak kullanılan iş yerinde ve binanın diğer katlarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınmasına rağmen iş yerinde ve bina yapısında hasar tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.