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okulda afetlere hazır olun mesajı veren kapsamlı yangın tatbikatı

Menteşe'de Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve diğer ekipler, koordineli müdahale ve öğrenci tahliyesi uyguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

okulda afetlere hazır olun mesajı veren kapsamlı yangın tatbikatı

Tatbikatın amacı ve uygulanan senaryo:

Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, olası yangınlarda hızlı müdahale ve tahliye süreçlerini sınamak amacıyla gerçeği aratmayan bir senaryo üzerinden yapıldı. Tatbikat sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrenciler ve personelin kurtarılması, yangına müdahale ve güvenli tahliye adımları uygulamalı olarak gösterildi.

Katılımcı ekipler ve koordinasyon:

Tatbikata Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AKOM, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB gibi çok sayıda kurtarma ve acil müdahale birimi katıldı. Ekipler, ortak bir senaryo çerçevesinde koordineli çalışma protokollerini uygulayarak yangın anındaki müdahale, kurtarma ve tahliye süreçlerini test etti. Uygulamalarda ekiplerin zaman yönetimi, haberleşme ve görev paylaşımı ön plana çıkarıldı.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Tatbikatın ardından Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı okulda stant açarak öğrencilere broşür ve kitapçıklar dağıttı. Öğrencilere yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler detaylı biçimde anlatıldı; bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve kişisel hazırlık konularına vurgu yapıldı.

Gerçekçi senaryo ve çok kurumlu katılımın sağladığı deneyim, okul ve müdahale ekiplerinin olası afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyor.

MENTEŞE İLÇESİ GAZİ ANADOLU LİSESİ’NDE BİRÇOK KURTARMA EKİBİNİN KATILDIĞI YANGIN TATBİKATI...

MENTEŞE İLÇESİ GAZİ ANADOLU LİSESİ’NDE BİRÇOK KURTARMA EKİBİNİN KATILDIĞI YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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