Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda çıkan arbede: iki kişi yaralandı

halı yıkamacıda çıkan kavga:

Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

iddia edilen saldırı ve yaralanmalar:

İddiaya göre, M.C.K. isimli şüpheli, H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) adlı kişileri bıçakla yaraladı. Olayın duyulması üzerine sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı; yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler ve ifadelerin alınması sürüyor.

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