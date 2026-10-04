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Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda çıkan arbede: iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir halı yıkamacıda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı; yaralılardan birinin durumu ağır, polis şüpheliyi arıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda çıkan arbede: iki kişi yaralandı

halı yıkamacıda çıkan kavga:

Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

iddia edilen saldırı ve yaralanmalar:

İddiaya göre, M.C.K. isimli şüpheli, H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) adlı kişileri bıçakla yaraladı. Olayın duyulması üzerine sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı; yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler ve ifadelerin alınması sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ BİR HALI YIKAMACIDA MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ BİR HALI YIKAMACIDA MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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