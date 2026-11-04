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Susurluk'ta tek araç kaza yaptı: dört kişi hafif yaralandı

Susurluk Sultançayır mevkisinde tek taraflı trafik kazasında aynı araçtaki dört kişi hafif yaralandı; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Susurluk'ta tek araç kaza yaptı: dört kişi hafif yaralandı

kaza ayrıntıları:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde, Bursa istikametine giden 10 LT 248 plakalı araç tek taraflı bir kazaya karıştı. Kaza, Susurluk Sultançayır mevkiinde gerçekleşti ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan dört kişi hafif şekilde yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza yerinde görev yapan ekipler, yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk kontrollerin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı, durumlarının hafif olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza sonrası olay yerinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin araştırma yürütürken bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SUSURLUK&#039;TA TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI: 4 KİŞİ YARALANDI

SUSURLUK'TA TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI: 4 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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