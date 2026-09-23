Kahramanmaraş'ta meme kanseri farkındalığı ve tarama oranları hedefe kondu

Programın amacı ve kapsamı

Türk Cerrahi Derneği tarafından yürütülen ve Roche İlaç Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen "Meme Kanseri Farkındalık ve Tarama Oranlarını Artırma Eğitim Programı"nın 5. hekim buluşması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlikte meme kanserinde erken tanı, tarama yöntemleri ve güncel tedavi yaklaşımları alanlarında bilgi paylaşımı yapıldı.

Programın açılışında yapılan vurgular, toplumda farkındalığın artırılmasının ve tarama oranlarının yükseltilmesinin hastalık seyrini olumlu etkilediği yönündeydi. Güncel verilere göre Türkiye’de her 18 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor ve yılda yaklaşık 27 bin kadına tanı konuluyor; bu tablo erken tanının önemini öne çıkarıyor.

Program içerikleri ve oturumlar

Etkinlikte katılımcılara meme kanserinin belirtileri, tanıda kullanılan yöntemler, mamografi ve radyolojik yaklaşımlar ile cerrahi ve radyoterapi uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası kanser tarama ve kayıt sistemleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar arasında Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Prof. Dr. İlhami Taner Kale, Prof. Dr. Ali Uzunköy, Dr. Öğr. Üyesi Ali İşler, Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Topuz, Dr. Öğr. Üyesi Seda Nida Karaküçük, Prof. Dr. Neslihan Kurtul ve Doç. Dr. Celal Kuş gibi isimler yer aldı.

Uzmanların öne çıkan vurguları

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, toplumda doğru bilginin yayılmasının ve kadınların kendi meme sağlıkları konusunda bilinçlenmesinin erken tanı için ilk adım olduğunu belirtti. Çakmak, olağan dışı bir durum fark edildiğinde hekime başvurmanın önemini vurgulayarak tarama katılımının artırılmasının eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Erken tanı ve tarama katılımı

Prof. Dr. Çakmak, en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı sayesinde hastaların meme kaybı yaşanmadan tedavi edilebildiğini, komplikasyonların ve yan etkilerin azaltılabildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın 40 yaş sonrası ücretsiz tarama programlarına dikkat çekerek, ülke genelinde bölgesel farklılıkların giderilmesinin önemine işaret etti. Kadınların kendi kendine meme muayenelerini yapmaları ve 40 yaşından itibaren düzenli doktor muayeneleri ile taramalara katılmalarının gerekliliğini dile getirdi.

Prof. Dr. Ali Uzunköy, özellikle güneydoğu illerinde bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, hedeflerinin tarama oranlarını Türkiye genelinde yüzde 70’in üzerine çıkarmak olduğunu belirtti. Uzunköy, erken tanının hem tedavi başarısını artırdığını hem de organ korunmasına katkı sağladığını kaydetti.

Tedavi yaklaşımları ve multidisipliner bakış

Prof. Dr. İlhami Taner Kale ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Topuz, meme kanserinde tedavi planlamasının tümör evresi, tümör özellikleri ve hastanın bireysel durumu dikkate alınarak yapıldığını söyledi. Erken tanının uygun ve daha koruyucu tedavi seçeneklerine yönlendirdiği, böylece daha iyi sağkalım ve yaşam kalitesi sağlandığı vurgulandı.

Prof. Dr. Neslihan Kurtul, radyoterapinin cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiğini belirtti. Bu yaklaşımın her hasta için en uygun tedavi planının oluşturulmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

Yerel durum ve veri yönetimi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü adına söz alan Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Beyoğlu, kentteki tarama hizmetlerinden daha fazla kadının haberdar edilmesi ve düzenli olarak bu hizmetlerden yararlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu çerçevede yönlendirme ve erişimin artırılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Doç. Dr. Celal Kuş ise tarama ve kayıt sistemlerinin önemine dikkat çekerek, elde edilen verilerin düzenli izlenmesiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin ve kaynak planlamasının doğrulukla yapılabileceğini belirtti. Kayıt sistemlerinin etkinliğinin tarama programlarının başarısı için kritik olduğunun altı çizildi.

Etkinlik, katılımcılara hem pratik hem de teorik açıdan güncel bilgilerin aktarılması ve disiplini bir tartışma ortamı oluşturulması açısından değerlendirildi. Programın amaçları arasında toplumda meme kanseri bilincini artırmak, tarama katılımını yükseltmek ve erken tanıya bağlı olarak tedavi başarısını artırmak yer aldı.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI, DÜZENLİ TARAMA VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNE YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN "MEME KANSERİ FARKINDALIK VE TARAMA ORANLARINI ARTIRMA EĞİTİM PROGRAMI"NIN 5. BULUŞMASI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.