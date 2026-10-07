Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 54,9990 -0,63%
Bist 12.077,31 -2,40%
Altın Gram 6.534,59 -1,17%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,50 +0,91%
--°

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliği için polisler okul kapılarında

Kahramanmaraş'ta Güvenli Okul Projesi kapsamında 2026-2027'de okulların giriş ve çıkışlarında bugün itibarıyla polis ekipleri göreve başladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin güvenliği için polisler okul kapılarında

Kapsam ve uygulama:

Kahramanmaraş'ta, Güvenli Okul Projesi çerçevesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Başlangıçta özel güvenlik görevlileri göreve başlamış olup, bugün itibarıyla kent genelinde birçok okulda polis ekipleri de görev yapmaya başladı.

Uygulama sahasında Onikişubat ilçesindeki Saçaklızade İlkokulu örnek oldu; veliler çocuklarını bırakırken yeni tedbirleri gördü ve yetkililere teşekkür etti. Amaç, öğrencilerin okula giriş ve çıkış süreçlerinde güvenliğin güçlendirilmesi ve olası risklerin azaltılması olarak açıklandı.

Okul yönetimi ve koordinasyon:

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, okullarda gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek ailelerin içlerinin rahat olması gerektiğini söyledi. Bulut, uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilik ve emniyet müdürlükleri tarafından koordineli şekilde sürdürülmekte olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulut ayrıca eğitim kadrosu olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte okulları en iyi şekilde hazırladıklarını, öğrencilerin takibinin yöneticilerin günlük saha ziyaretleriyle devam ettiğini ifade ederek çocukların kendilerine emanet olduğunu hatırlattı.

Velilerin değerlendirmesi:

Veliler alınan önlemlerden memnuniyet belirtti. Saçaklızade İlkokulu'na çocuklarını bırakan velilerden Mücahit Yorgun, "Güvenlik açısı şu an çok iyi, aileler artık okula giremiyorlar" derken, Hatice Yılmaz ise "Öğrenciler ve çocuklarımızın güvenliği açısından çok iyi oldu" diye konuştu.

Alınan önlemler günlük uygulamayla takip edilecek ve ihtiyaç halinde ilgili kurumların koordinasyonuyla ek düzenlemeler yapılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA &#039;GÜVENLİ OKUL PROJESİ&#039; ÇERÇEVESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA...

KAHRAMANMARAŞ'TA 'GÜVENLİ OKUL PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA OKULLARDA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BAŞLAMIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü
images

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı
images

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı
images

Kepez'de 8 yıllık birikim sonrası ev temizliği: 6 kamyon atık çıkarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mikel arteta ile yeni dönem: sözleşme 2030'a uzatıldı

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi