Kahramanmaraş’ta sağanak sokaklarda göllenmelere yol açtı, sürücüler zorlandı

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kentin merkez ilçelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu sınırları içindeki bazı cadde ve sokaklarda yüzeysel su birikintileri oluştu.

Göllenmelerin görüldüğü noktalar:

İlçe merkezlerindeki bulvar ve yan yollarda meydana gelen göllenmeler, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Cadde ve sokaklarda biriken sular; yolda kalan suyun derinleştiği alanlarda sürücülerin kontrollü hareket etmesine neden oldu.

Sürücüler ve trafik:

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bu durum trafik akışında yer yer aksamalar oluşturdu. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde araç geçiş süreleri uzadı ve trafik zaman zaman yavaşladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA SAĞANAK NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU