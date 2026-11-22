Kayseri'de slalom etkinliği tamamlandı

Kayseri'de Erciyes Otomobil Sporları Kulübü (EROSK), Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü (KOMOSK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen slalom organizasyonunda otomobil tutkunları bir araya geldi. Etkinliğe Kayseri, Ankara ve Konya illerinden katılım oldu; toplamda 9 slalom araç yarışırken, 17 drift araç gösteri amaçlı parka çıktı.

yarış programı ve sınıflandırma:

Yarışmacılar için programda iki antrenman çıkışı ve üç normal yarış çıkışı yer aldı. Her yarışmacı toplamda beş kez parkura çıktı ve üç normal çıkışın süreleri toplanarak dört klasmanda değerlendirme yapıldı. Her klasmanda ilk üçe girenler dereceye girecek.

amaç, güvenlik ve kulüp açıklamaları:

EROSK Başkanı Hilmi Doğan, etkinliğin Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü'nün Kayseri'de düzenlediği yarışı desteklemek amacıyla yapıldığını belirtti ve drift gösterilerinin tamamen profesyonel ekipman ve güvenlik önlemleriyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Doğan, kuruluşlarının 2015'ten beri aynı bölgede drift ve slalom yarışları düzenlediğini, hedeflerinin meraklıları trafikten piste çekmek olduğunu söyledi.

KOMOSK Başkanı Mustafa Sevgi ise slalomun otomobil sporlarında başlangıç branşı olduğunu hatırlattı. Sevgi, Konya, Ankara ve Kayseri'den gelen yarışmacıların 2 antrenman ve 3 yarış çıkışı yapacağını, Konya'da drag pistinin bulunduğunu ve ilerleyen dönemde slalom, drag, drift ve tırmanma yarışlarının süreceğini aktardı. Katılımcılara lisans ve eğitim çağrısında bulunarak, sokaklarda tehlikeli sürüş yerine düzenli parkurlarda yarışılmasını istedi.

TOSFED Komiserler Kurulu Başkanı Emirhan Uzakdaş ise slalomun sivil araçlarla, profesyonel olmayan meraklıların katılabildiği bir branş olduğunu, etkinliğin kontrolsüz sokak sürüşlerinin önüne geçmekte önemli bir rol oynadığını söyledi ve herkesi pistlere davet etti.

Etkinlik alanında spor ve modifiyeli klasik otomobiller sergilendi, slalom ile drift gösterileri pistte yapıldı ve gösteriler dron ile görüntülendi. Organizasyon, hem izleyicilere görsel bir şölen sundu hem de otomobil sporları bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

KAYSERİ’DE ERCİYES OTOMOBİL SPORLARI KULÜBÜ (EROSK), KONYA OTOMOBİL VE MOTOR SPOR KULÜBÜ (KOMOSK) VE TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU (TOSFED) İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN SLALOM YARIŞLARINDA, OTOMOBİL TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ.