Kocasinan ile Bünyan arasında yeni kırsal bağlantı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kocasinan ilçesine bağlı Eğim Mahallesi ile Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi arasına doğrudan bağlantı sağlayacak yeni yol projesinde yoğun mesai sürdürüyor. Proje, kent merkezinden kırsal mahallelere uzanan ulaşım ağını güçlendirme ve ilçeler arası bağlantıyı kolaylaştırma hedefleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Çalışmaların mevcut aşaması:

Ekipler, yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta yol açma ve zemin düzenleme çalışmalarını yürütüyor. Bölgede iş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalar, engebeli coğrafya ve zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor ve şimdiden önemli bir mesafe kat edildi. Altyapı hazırlıkları kapsamında zemin sıkılaştırma işlemleri öncelikli yürütülüyor; hava ve arazi koşulları elverdiği sürece program hızlanacak.

Beklenen etkiler ve sonraki adımlar:

Proje tamamlandığında kırsal mahalleler arasındaki bağlantı güçlenecek; ulaşım süresi kısalacak, yol standardı yükselerek daha güvenli ulaşım sağlanacak. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkının üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kolaylık yaratması öngörülüyor. Zemin düzenleme ve altyapı çalışmalarının ardından üstyapı işleriyle yolun hizmete alınması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların hava ve arazi koşullarına göre en kısa sürede tamamlanmasını hedefleyerek yolu bölge halkının hizmetine sunmayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KOCASİNAN İLÇESİNE BAĞLI EĞİM MAHALLESİ’Nİ BÜNYAN İLÇESİNE BAĞLI KARAKAYA MAHALLESİ’NE DOĞRUDAN BAĞLAYACAK OLAN YENİ YOL PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.