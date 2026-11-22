kente renk ve nefes kazandıran geniş çaplı peyzaj çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı geniş çaplı bitkilendirme çalışmalarıyla meydanlar, refüjler, parklar ve tarihi alanları yeni çiçeklerle donatıyor. Proje kapsamında 250 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü soğanı ile 50 bin kasımpatı ve 50 bin menekşe olmak üzere toplam 350 bin bitki toprakla buluşturuluyor. Uygulamalar, şehrin estetik görünümünü güçlendirmek ve yaşam alanlarının niteliğini artırmak amacıyla planlanıyor.

uygulama ekipleri ve hedeflenen alanlar:

Çalışmalar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve yoğun kullanılan ulaşım arterlerinden tarihi ve manevi merkezlere kadar geniş bir alanda peyzaj uygulamaları gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Meydanı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı refüjleri gibi merkezi noktalarda yapılacak dikimler bahar aylarında görsel zenginlik oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Tuna Parkı ve Emirgan Parkı gibi alanlar da yeni bitkilendirme çalışmalarıyla bahara hazırlanıyor. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi çevresi, Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık alanlarına gerçekleştirilen lale dikimleriyle bu mekânların doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

'daha Yeşil Kayseri' vizyonu ve sürdürülebilirlik:

Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği “Daha Yeşil Kayseri” hedefi doğrultusunda ilerliyor. Sadece yeni bitkilerin dikilmesiyle sınırlı kalmayıp mevcut yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi de programın öncelikleri arasında yer alıyor. Mevsimsel şartlar ve bitki çeşitliliği dikkate alınarak yapılan planlamayla park, bahçe, refüj ve ortak kullanım alanlarının yıl boyunca canlı kalması amaçlanıyor.

Ayrıca çeşitli çalı gruplarıyla cadde ve refüjlerin görsel bütünlüğü destekleniyor; bu yaklaşım, kentin peyzaj estetiğini bütüncül bir anlayışla güçlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, doğayla uyumlu şehircilik vizyonu çerçevesinde Kayseri’yi daha yaşanabilir, renkli ve estetik bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DAHA YEŞİL VE ESTETİK BİR KAYSERİ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 250 BİN ADET LALE, SÜMBÜL VE ÜZÜM SÜMBÜLÜ SOĞANI, 50 BİN KASIMPATI VE 50 BİN MENEKŞE OLMAK ÜZERE TOPLAM 350 BİN BİTKİYİ TOPRAKLA BULUŞTURUYOR.