Kayseri'nin projeleri COP31'de uluslararası sahnede:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., COP31 kapsamında düzenlenen panelde toplu ulaşımda yenilenebilir enerji yatırımlarını, elektrikli ulaşım hedeflerini ve yeşil dönüşüm vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştı. Panelde konuşmacı olarak yer alan Mehmet Canbulut, Kayseri'nin yerel uygulamalarını ve bu alandaki somut yatırımları aktardı.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen panelin başlığı 'Ulaştırma Sektöründe Stratejik Dönüşüm: 2053 Net Sıfır Hedefinden Yatırım Projeleri Portföyüne-Rekabetçilik, Enerji ve Ulaşım' idi. Panelde akademisyenler, bakanlık temsilcileri ve sektör paydaşları bir araya geldi; moderatörlüğü ise Cemre Güzel üstlendi.

RES ve yenilenebilir entegrasyonu:

Canbulut, Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin toplu ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projeleri anlatırken, özel olarak 21 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımını örnek gösterdi. Sunulan modele göre RES ve güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor; üretim fazlası ise ulusal şebekeye veriliyor.

Bu yaklaşım, enerji üretimi ile tüketimin aynı ağ içinde dengelenmesini sağlayarak hem maliyet hem de karbon emisyonu açısından fayda sağlıyor. Panel katılımcıları, Kayseri modelinin yerel düzeyde uygulanabilir somut bir örnek sunduğunu vurguladı.

Elektrikli ulaşım ve 2053 net sıfır hedefi:

Canbulut, Kayseri'nin yeşil dönüşüm sürecinde bir sonraki önemli adımın elektrikli otobüs dönüşümünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Bu hedef, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için ulaştırma sektörünün yapması gereken dönüşüme doğrudan katkı sunuyor.

Panelde ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hareketlilik Birim Sorumlusu Mehmet Yazıcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Göktuğ Kara da görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, yerel yönetimlerin uygulama deneyimleri ve uluslararası finansman imkanlarının önemine dikkat çekti.

Canbulut, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin çevreci yatırımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödüllendirildiğini ve belediyenin Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik elde ettiğini de hatırlattı. Bu ödül, projenin uygulama başarısını ve model niteliğini pekiştiriyor.

Panel, yerel uygulamaların uluslararası platformlarda paylaşılmasının, benzer projelerin çoğalması için kritik önemde olduğuna dair bir değerlendirme ile sona erdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş., COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE TOPLU ULAŞIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINI, ELEKTRİKLİ ULAŞIM HEDEFLERİNİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VİZYONUNU ULUSLARARASI KATILIMCILARLA PAYLAŞTI.