eğitimin amacı ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin dijital pazarda daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla e-ticaret eğitimi düzenledi. Eğitim, Avrupa Birliği finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu proje kapsamında gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programda katılımcılara kooperatif ürünlerini dijital platformlarda nasıl pazarlayacaklarına dair kapsamlı bilgiler aktarıldı. Amaç, kadın üreticilerin dijital satış becerilerini geliştirmek ve üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaktı.

e-ticaret eğitiminin içeriği:

Yazılım Mühendisi Serkan Karakız tarafından verilen eğitimde; e-ticarete giriş, e-ticaret sitesi kurma, pazar yerlerinde satış, ödeme, kargo ve lojistik süreçleri ele alındı. Ayrıca dijital pazarlama, finans, hukuk, müşteri ilişkileri ve performans analizi gibi uygulamaya dönük konular da işlendi.

uygulamalı yaklaşım ve sertifikalandırma:

Eğitim pratik odaklı yürütüldü; katılımcılara iş süreçlerine e-ticareti entegre etme yolları gösterildi ve örnek vaka çalışmaları paylaşıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

yapay zeka eğitimi ve STK’ların dönüşümü:

Büyükşehir Belediyesi ayrıca sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla temsilcilere yönelik yapay zeka eğitimi düzenledi. Eğitim 4 modülden oluştu ve üretken yapay zeka araçlarının kullanımı, doğru komut oluşturma, içerik üretimi, proje yönetimi, veri analizi, raporlama ile iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi gibi başlıklar uygulamalı olarak ele alındı.

Katılımcı kadın kooperatifi temsilcileri, e-ticaretin ürünlerini daha geniş kitlelere ve yurt dışı pazarlara ulaştırma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan eğitimlerin faydalı olduğunu belirttiler.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIN KOOPERATİFLERİNİN DİJİTAL PAZARDA DAHA ETKİN YER ALMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.