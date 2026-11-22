sonbaharın renk geçişi:

Gölcük ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbaharın etkisiyle belirgin bir renk değişimi yaşadı. Dağ yamaçlarından vadilere doğru uzanan ağaç topluluklarında sarı, turuncu, kızıl ve yeşil tonlar bir araya gelerek bölgeyi mevsime özgü bir palete dönüştürdü.

Yoğun ağaç örtüsü içindeki kontrastlar, orman dokusunun farklı yükseklik ve eğimlerde nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Renk geçişleri, özellikle vadilerin çevresinde daha belirgin hale geldi ve doğal görünümü güçlendirdi.

nüzhetiye şelalesi havadan görüntülendi:

Nüzhetiye Şelalesi, ağaçların arasından çıkan suyun oluşturduğu doğal alanla birlikte havadan görüntülendi. Şelalenin çevresindeki ağaç sıraları ve çevresel açıdan zengin manzara, sonbahar tonlarıyla birlikte fotoğrafik bir kompozisyon oluşturdu.

Havadan çekilen görüntülerde vadilerle ormanların arasındaki ilişki, yerleşim alanlarının doğayla bütünleşen silueti ve mevsime özgü renklerin sunduğu görsel çeşitlilik dikkat çekti. Bölgenin doğal dokusu, sonbaharla farklı bir karakter kazandı.

Yerel peyzaj, ziyaretçilere ve fotoğraf meraklılarına zengin görsel fırsatlar sunuyor; ormanların içindeki renk oyunları, Gölcük'ün doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE SONBAHARIN BİNBİR RENGİNE BÜRÜNEN ORMANLAR, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI. DAĞ YAMAÇLARINDAN VADİLERE UZANAN RENK CÜMBÜŞÜ VE AĞAÇLARIN ARASINDA SAKLI KALAN NÜZHETİYE ŞELALESİ, DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.