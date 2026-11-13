Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine ağır darbe: 14 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu sonuçlandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı ve geniş çaplı aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 200 captagon hap, 594,57 gram metamfetamin, 116,96 gram bonzai, 20,36 gram bonzai hammaddesi (AMG), 77,69 gram skunk ve 50 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 10 TL para bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı ve hakimlik süreçlerinin sonucunda, şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, emniyet birimlerinin benzer suçlarla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi. Tutuklama kararları ve ele geçen malzemeler, kentte uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmaların titizlikle uygulandığının göstergesi olarak yetkililerce değerlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİDEN 14’Ü TUTUKLANDI