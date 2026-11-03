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Kahta'da cadde üzeri çarpışma: üç kişi yaralandı

Kahta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta'da cadde üzeri çarpışma: üç kişi yaralandı

Kahta'da cadde üzeri çarpışma: üç kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, olayda üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

kaza detayları:

Kaza, Fırat Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi'nde gerçekleşti. Kazaya, Mahmut Yazan (24) yönetimindeki 41 ABF 317 plakalı otomobil ile Ebubekir Köse (34) idaresindeki 68 BM 466 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması neden oldu. Çarpışma sonucu sürücüler ile araçta bulunan yolcu İbrahim Köse (72) yaralandı.

müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI 3 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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