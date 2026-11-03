Kula'da Kavacık rampalarında yağış nedeniyle tır devrildi, yaralanma yok

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Alkan idaresindeki 63 ACA 528 plakalı tır, yağışlı havanın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ekipler kısa sürede sevk edildi.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak müdahale etti ve bölge temizlenene kadar İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Devrilen tır nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım aksaması yaşandı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olayla ilgili incelemeler ve raporlamalar titizlikle yürütülüyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI. KAZA NEDENİYLE İZMİR-ANKARA D300 KARAYOLUNUN UŞAK İSTİKAMETİNDE TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE KONTROLLÜ OLARAK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI.