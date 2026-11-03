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Yangın nişan törenini gölgeledi: Arsuz'da hurdalıktaki alevler 3 kişiyi dumandan etkiledi

Arsuz Nardüzü Mahallesi'nde nişan töreni yanında çıkan hurdalık yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; 3 kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 22:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yangın nişan törenini gölgeledi: Arsuz'da hurdalıktaki alevler 3 kişiyi dumandan etkiledi

Arsuz'da nişan töreni yakınında hurdalıkta yangın

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Nardüzü Mahallesi 10656 Sokak'ta nişan töreninin yapıldığı mekanın bitişiğindeki hurdalık alanda yangın çıktı. Hurdalıkta bulunan malzemelerin alev almasıyla başlayan yangın, çevredeki bina sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale ve ihbar süreci:

Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden söndürüldü.

Etkilenenler ve hasar:

Yangın sırasında nişan töreninin yapıldığı mekanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Olayda hurdalıkta bulunan malzemeler zarar gördü; yangının diğer yapılara sıçramaması için hızlı müdahale sağlandı.

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE NİŞAN TÖRENİNİN YAPILDIĞI MEKANIN YANINDAKİ HURDALIK ALANDA ÇIKAN...

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE NİŞAN TÖRENİNİN YAPILDIĞI MEKANIN YANINDAKİ HURDALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA, MEKANDA BULUNAN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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