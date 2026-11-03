Berlin'de mütekabiliyet vurgusu: Türk STK'larına eşit çalışma alanı talebi

TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı Fuat Oktay Berlin'de temaslarda bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin gündemini ve Türk toplumunun karşılaştığı sorunları ele aldı.

görüşmeler ve heyetin bileşimi:

Oktay'ın başkanlığındaki heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı. Heyet ilk olarak Bundestag Dış İlişkiler Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi ve daha sonra Meclis Başkan Yardımcısı ile görüşmeler yaptı.

Toplantı öncesinde Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 65. yılını hatırlatarak Almanya'nın kalkınmasına katkı veren işçilere teşekkür etti. Laschet, göçün ve yerleşimin beklenen geçici süreçten kalıcı sonuçlara evrildiğini, bunun iki toplumun ortak tarihinin parçası olduğunu kaydetti.

mütekabiliyet, vize ve STK'ların çalışma koşulları:

Oktay, görüşmelerde özellikle Almanya'daki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını ön plana çıkardıklarını belirtti. Oktay'ın vurguladığı temel nokta, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları, dernekler ve siyasi partilerin temsilcilerinin rahat çalışabildiği; dolayısıyla aynı rahatlığın Almanya'daki Türk STK'larına da sağlanması gerektiği oldu: "İkili ilişkilerde mütekabiliyet önemli".

Bu çerçevede Oktay, hem Dış İlişkiler Komisyonu düzeyinde hem de Meclis Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede, bazı sivil toplum örgütleri ve temsilciliklerin yaşadığı iddia edilen engellerin dile getirildiğini aktardı. Ayrıca vize meselesi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konuları da gündeme alındı; Oktay, Schengen süreçlerinin hızlandırılmasının ötesinde vize sorununun kökten çözülmesini istediklerini ifade etti.

bölgesel gündem ve parlamenter diplomasi vurgusu:

Heyetin görüşmelerinde bölgesel ve küresel konular da masaya yatırıldı. Oktay, toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı, devam eden İran gerilimleri ve ABD-İsrail ilişkilerine dair gelişmelerin, Suriye durumu ile Gazze'deki ve çevre bölgedeki askeri hareketliliğin değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca Avrupa'daki öğrenci hareketlerinin olası seyri ve Polonya'daki son gelişmeler de ele alınan konular arasındaydı.

Oktay, parlamenter diplomasiye özellikle vurgu yaparak dışişleri komisyonları düzeyinde daha sık ve yapıcı bir işbirliği gerektiğini, Türkiye'nin tezlerinin parlamenter zeminlerde daha etkin savunulmasının önem taşıdığını dile getirdi. Görüşmelerin ardından her iki tarafın da önümüzdeki dönemde yeni temaslar için mutabakata vardığı bildirildi; heyet muhataplarını Ankara'ya davet etti.

Görüşmeler öncesinde TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Almanya Federal Meclisi binasını ve Genel Kurul Salonu'nu gezerek meclis çalışmalarına ilişkin doğrudan gözlem imkanı buldu. Oktay, temasları faydalı bularak, ikili ilişkilerde daha somut adımlar ve filizlenen açılımlar için umutlu olduklarını vurguladı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU OKTAY: "AB İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BİR DUVARA KONUŞUYORMUŞ GİBİ OLDUĞUMUZ BİRÇOK KONU VAR AMA İKİLİ İLİŞKİLERE GELİNCE BU DAHA SICAK BİR ATMOSFERDE GELİŞİYOR"