Dolar 49,9920 +0,03%
Euro 55,9833 +0,10%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.320,46 -0,94%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 104,28 -0,47%
--°

Berlin'de mütekabiliyet vurgusu: Türk STK'larına eşit çalışma alanı talebi

Fuat Oktay, Berlin temaslarında Türk vatandaşları ve STK'ların vize ile çalışma sorunlarını muhataplarına iletti; mütekabiliyet ilkesini öne çıkardı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 22:37

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Berlin'de mütekabiliyet vurgusu: Türk STK'larına eşit çalışma alanı talebi

TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı Fuat Oktay Berlin'de temaslarda bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin gündemini ve Türk toplumunun karşılaştığı sorunları ele aldı.

görüşmeler ve heyetin bileşimi:

Oktay'ın başkanlığındaki heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı. Heyet ilk olarak Bundestag Dış İlişkiler Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi ve daha sonra Meclis Başkan Yardımcısı ile görüşmeler yaptı.

Toplantı öncesinde Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 65. yılını hatırlatarak Almanya'nın kalkınmasına katkı veren işçilere teşekkür etti. Laschet, göçün ve yerleşimin beklenen geçici süreçten kalıcı sonuçlara evrildiğini, bunun iki toplumun ortak tarihinin parçası olduğunu kaydetti.

mütekabiliyet, vize ve STK'ların çalışma koşulları:

Oktay, görüşmelerde özellikle Almanya'daki Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını ön plana çıkardıklarını belirtti. Oktay'ın vurguladığı temel nokta, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları, dernekler ve siyasi partilerin temsilcilerinin rahat çalışabildiği; dolayısıyla aynı rahatlığın Almanya'daki Türk STK'larına da sağlanması gerektiği oldu: "İkili ilişkilerde mütekabiliyet önemli".

Bu çerçevede Oktay, hem Dış İlişkiler Komisyonu düzeyinde hem de Meclis Başkan Yardımcısı ile yapılan görüşmede, bazı sivil toplum örgütleri ve temsilciliklerin yaşadığı iddia edilen engellerin dile getirildiğini aktardı. Ayrıca vize meselesi ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konuları da gündeme alındı; Oktay, Schengen süreçlerinin hızlandırılmasının ötesinde vize sorununun kökten çözülmesini istediklerini ifade etti.

bölgesel gündem ve parlamenter diplomasi vurgusu:

Heyetin görüşmelerinde bölgesel ve küresel konular da masaya yatırıldı. Oktay, toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı, devam eden İran gerilimleri ve ABD-İsrail ilişkilerine dair gelişmelerin, Suriye durumu ile Gazze'deki ve çevre bölgedeki askeri hareketliliğin değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca Avrupa'daki öğrenci hareketlerinin olası seyri ve Polonya'daki son gelişmeler de ele alınan konular arasındaydı.

Oktay, parlamenter diplomasiye özellikle vurgu yaparak dışişleri komisyonları düzeyinde daha sık ve yapıcı bir işbirliği gerektiğini, Türkiye'nin tezlerinin parlamenter zeminlerde daha etkin savunulmasının önem taşıdığını dile getirdi. Görüşmelerin ardından her iki tarafın da önümüzdeki dönemde yeni temaslar için mutabakata vardığı bildirildi; heyet muhataplarını Ankara'ya davet etti.

Görüşmeler öncesinde TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Almanya Federal Meclisi binasını ve Genel Kurul Salonu'nu gezerek meclis çalışmalarına ilişkin doğrudan gözlem imkanı buldu. Oktay, temasları faydalı bularak, ikili ilişkilerde daha somut adımlar ve filizlenen açılımlar için umutlu olduklarını vurguladı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU OKTAY: &quot;AB İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BİR DUVARA KONUŞUYORMUŞ GİBİ OLDUĞUMUZ...

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU OKTAY: "AB İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BİR DUVARA KONUŞUYORMUŞ GİBİ OLDUĞUMUZ BİRÇOK KONU VAR AMA İKİLİ İLİŞKİLERE GELİNCE BU DAHA SICAK BİR ATMOSFERDE GELİŞİYOR"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzay istasyonundan sandığa: NASA astronotları oylarını dünyaya iletti
images

Ekonomide rekor ihracat ve yatırımcılara ara ödemeler: Yılmaz'ın yol haritası
images

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj
images

Milas'ta başkan vekilliği dört turda belirlendi: Gezgin kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de sürpriz sağanak sel getirdi: ev ve tarım arazileri etkilendi

Güzelyalı'da caddeyi geçerken otomobilin çarptığı iki market çalışanı yaralandı

Kocaeli'de yanan lüks otomobilde iş adamı yaşamını yitirdi

İlkadım’da sokak sürprizi: binaya giren maymun itfaiyeye yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı