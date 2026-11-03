Galibiyetin mimarı Aleksey Batrakov: Galatasaray Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti

Galatasaray erken baskıyla skoru belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Maçın kilit anları kısa sürede geldi; Aleksey Batrakov 11. ve 15. dakikalarda ağları havalandırarak sarı-kırmızılı ekibin kontrolü ele almasını sağladı.

Maçın ikinci yarısında fırsatlar ve tartışmalı anlar:

İkinci yarıda Stuttgart daha etkin bir görüntü ortaya koydu. 56. dakikada Barış Alper'in pasıyla Osimhen'in ceza yayı önünden şutunu kaleci Fabian Bredlow kurtardı. 63. dakikada Deniz Undav'ın ceza yayı solundan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. 65. dakikada Führich'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan'ın müdahalesi sonucu Torreira topu kornere gönderdi.

75. dakikada Deniz Undav'ın direkten dönen şutunun devamında Führich'in uzak köşeye giden vuruşu önce gol sevinci yaşattı; ancak VAR uyarısı sonrası İngiliz hakem Chris Kavanagh, Deniz Undav'ın ilk pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti (76'). 86. dakikada Pejcinovic'in ceza sahası içi vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi ve Galatasaray avantajını korudu.

Kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Ian Hussin

Galatasaray ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Yerine Wilfried Singo dk. 68), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 77), Lucas Torreira, Mario Lemina (Gabriel Sara dk. 83), Yunus Akgün, Aleksey Batrakov (Leroy Sane dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Rafael Leao dk. 68), Victor Osimhen. Yedekler arasında Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Deniz Gül yer aldı. Teknik direktör: Okan Buruk.

Stuttgart ilk 11'i: Fabian Bredlow, Ramon Hendriks, Julian Chabot, Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling (Lorenz Assignon dk. 74), Grischa Prömel (Nikolas Nartey dk. 75), Atakan Karazor (Yanik Spalt dk. 18), Chris Führich (Tiago Tomas dk. 82), Ermedin Demirovic (Dzenan Pejcinovic dk. 74), Bilal El Khannous, Deniz Undav. Yedekler: Marius Funk, Dennis Seimen, Ameen Al Dakhil, Luca Jaquez, Finn Jeltsch, Jarzinho Malanga. Teknik direktör: Sebastian Hoeness.

Goller: Aleksey Batrakov (11', 15') (Galatasaray).

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira (Galatasaray); Atakan Karazor, Deniz Undav, Yanik Spalt, Grischa Prömel, Ramon Hendriks, Nikolas Nartey (Stuttgart).

Galatasaray'ın erken dakikalarda bulduğu iki gol ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışları, maç boyunca ev sahibi ekibin üstünlüğünü korumasında belirleyici oldu. Stuttgart ise ikinci yarıda baskıyı artırsa da VAR kararı ve Uğurcan'ın müdahaleleriyle skoru değiştiremedi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MÜSABAKASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ ALMAN EKİBİ STUTTGART’I 2-0 MAĞLUP EDEREK PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ.