Kahta'da iş yerinden para çalan şahsın zihinsel engeli ortaya çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yerine girerek bir miktar para çalan şahsın zihinsel engelli olduğu belirlendi. Olay, iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi veya çalışanların fark ettiği eksiklik sonrası durumu polise bildirmesiyle soruşturma başladı.

Olayın tespit edilmesi:

Güvenlik kamerası kayıtlarında kimliği belirsiz bir şahsın çekmeceyi açıp içindeki parayı alması görüntülendi. Polis ekipleri çevrede ve iş yerinde yaptığı incelemelerin ardından zanlıyı yakaladı. Yakalanan şahsın zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve son durum:

Zanlının zihinsel engelli olmasının ardından işletme sahiplerinin şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve delil araştırmaları devam ediyor; konu hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE GİREREK PARA ÇALAN ŞAHSIN ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.