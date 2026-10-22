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Kahta'da kültürel emek vurgusu: başkan Hallaç'a plaket

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, kitap fuarı, Kerge Festivali ve sosyal tesis projelerine katkıları için Başkan Mehmet Can Hallaç'a plaket verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Elif Demir

Kahta'da kültürel emek vurgusu: başkan Hallaç'a plaket

Kahta gazetecilerinden başkana plaket:

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ilçenin kültürel mirasına, eğitimine ve sosyal yaşamına sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.

etkinlikler ve projelerin önemi:

Cemiyet heyeti, özellikle kitap fuarı, Kerge Festivali ve ilçeye kazandırılan sosyal tesis projelerini örnek göstererek Başkan Hallaç’a teşekkür etti. Yapılan vurguda bu tür organizasyonların Kahta'nın kültürel kimliğini güçlendirdiği ve sosyal hayatı zenginleştirdiği belirtildi.

başkanın ve cemiyetin değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin kültürel değerlerini yaşatmanın ve sosyal yaşamı zenginleştirmenin öncelikleri olduğunu ifade ederek, "Kahta’mızın sahip olduğu kültürel değerleri yaşatmak, hemşehrilerimizin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Kitap fuarı, Kerge Festivali ve sosyal tesis projelerimizle ilçemize değer katmayı amaçlıyoruz." dedi ve nazik ziyaret ile plaket için teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri ise ilçenin gelişmesi, kültürel değerlerinin yaşatılması ve sosyal yaşamının güçlenmesinin ortak hedefleri olduğunu belirtti. İşeri, söz konusu projelerin Kahta'ya katkı sağladığına inandıklarını belirterek bu hizmetlerin artarak devam etmesini temenni etti.

KİTAP FUARI VE KERGE FESTİVALİ İÇİN BAŞKAN HALLAÇ’A PLAKET

KİTAP FUARI VE KERGE FESTİVALİ İÇİN BAŞKAN HALLAÇ’A PLAKET

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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