MHP'li heyetten Kuluncak'ta şehit ailelerine vefa ziyareti

mhp heyetinin ziyaretinde vefa ve destek mesajı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak teşkilatı, ilçede şehit ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyette İlçe Başkanı Cahit Aslan, Kuluncak Belediye Başkan Vekili Veysel Yıldırım ve MHP Kuluncak Teşkilat Başkanı İbrahim Etem Yıldız yer aldı. Ziyaretlerin öncelikli amacı, şehit yakınlarıyla dayanışma kurmak ve onların taleplerine kulak vermek oldu.

şehit aileleriyle sohbet ve paylaşım:

Heyet, ziyaret sırasında ailelerle bir araya gelerek sohbet etti, yaşananları dinledi ve moral desteği sundu. Görüşmede vatan uğruna can verenlerin geride bıraktığı ailelerin toplum içindeki önemi vurgulandı; heyet, ailelerin yalnız olmadığı mesajını iletti ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında aziz şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, kahraman gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik dilekleri iletildi. Heyet, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu yineleyerek ailelere destek mesajı verdi.

MHP’Lİ HEYETTEN KULUNCAK’TA ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET