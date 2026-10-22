Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

MHP'li heyetten Kuluncak'ta şehit ailelerine vefa ziyareti

MHP İlçe Başkanı Cahit Aslan ve partililer, Kuluncak'ta şehit yakınlarını ziyaret etti; vefa, destek ve şehitlerin emanetine sahip çıkma mesajı verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

MHP'li heyetten Kuluncak'ta şehit ailelerine vefa ziyareti

mhp heyetinin ziyaretinde vefa ve destek mesajı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak teşkilatı, ilçede şehit ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyette İlçe Başkanı Cahit Aslan, Kuluncak Belediye Başkan Vekili Veysel Yıldırım ve MHP Kuluncak Teşkilat Başkanı İbrahim Etem Yıldız yer aldı. Ziyaretlerin öncelikli amacı, şehit yakınlarıyla dayanışma kurmak ve onların taleplerine kulak vermek oldu.

şehit aileleriyle sohbet ve paylaşım:

Heyet, ziyaret sırasında ailelerle bir araya gelerek sohbet etti, yaşananları dinledi ve moral desteği sundu. Görüşmede vatan uğruna can verenlerin geride bıraktığı ailelerin toplum içindeki önemi vurgulandı; heyet, ailelerin yalnız olmadığı mesajını iletti ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında aziz şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, kahraman gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik dilekleri iletildi. Heyet, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu yineleyerek ailelere destek mesajı verdi.

MHP’Lİ HEYETTEN KULUNCAK’TA ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

MHP’Lİ HEYETTEN KULUNCAK’TA ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erhürman’dan net çağrı: dönüşümlü başkanlığı şartsız kabul etsin, üçlü görüşmeye...
images

Kahta'da kültürel emek vurgusu: başkan Hallaç'a plaket
images

Putin'le temasın ardından Rusya'dan serbest bırakılan ABD vatandaşı ülkeye döndü
images

CHP'de üç yönetici disipline sevk edildi: iki meclis üyesi ve bir belediye başka...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi