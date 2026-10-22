Erhürman’dan net çağrı: dönüşümlü başkanlığı şartsız kabul etsin, üçlü görüşmeye hemen katılırım

Erhürman’ın çağrısı ve müzakere değerlendirmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yürütülen müzakere sürecinde önceliğin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerilen 7 güven artırıcı önlemde somut ilerleme sağlanması olduğunu vurguladı. Erhürman, Rum liderin aynı zamanda masaya getirdiğini söylediği 19 yeni öneriye ilişkin yazılı bir metrin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

güven artırıcı önlemler ve 19 önerinin yeri:

Erhürman, Guterres’in gündeme getirdiği 7 madde üzerinde ilerleme beklediklerini, ancak Hristodulidis’in bunu beklemeden 19 yeni öneriyi gündeme taşıdığını ifade etti. Erhürman, "Sanki o 7 madde yokmuş gibi. O, 7 madde dahil değil bu 19’a. Yani 7 orada duruyor" diyerek önceliğin bu maddelerde somut adımlar atılması olduğunu söyledi. Rum tarafının bu konuda gerekli siyasi iradeyi ortaya koymadığını savundu.

Maraş ve Mağusa limanı konusundaki değerlendirme:

Kapalı Maraş’ın BM yönetimine bırakılması ve Mağusa Limanı’nın AB gözetiminde doğrudan ticarete açılması önerilerine ilişkin olarak Erhürman, benzer bir önerinin 2006’da da gündeme geldiğini hatırlattı. Mağusa Limanı’nın fiilen açık olduğunu belirten Erhürman, limanın AB gözetimine alınmasının otomatik olarak doğrudan ticareti başlatmayacağını, Maraş’ın ise mülkiyet, yönetim ve güvenlik boyutlarıyla kapsamlı çözümün parçası olduğunu ve BM ile yürütülmesi gerektiğini söyledi.

üçlü görüşme koşulları ve beklentiler:

New York’ta yapılması planlanan üçlü görüşmeye dair Erhürman, BM Genel Sekreterinin temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla Rum tarafına iletilen yaklaşımın iki veya üç somut konuda anlaşma ihtimali bulunması halinde görüşmeye hazır olunması yönünde olduğunu aktardı. Erhürman, kendisinin de Hristodulidis’e doğrudan teklifte bulunduğunu ve dönüşümlü başkanlığın ilkesel olarak, başka konulara bağlanmadan kabul edilmesi halinde BM huzurunda yapılacak üçlü görüşmeye katılacağını belirtti; "Dönüşümlü başkanlığı şartsız kabul etsin, hemen gelirim" dedi ve bu mesajın Holguin aracılığıyla iletildiğini, ancak yanıt alamadığını açıkladı.

Erhürman, müzakerelerin yalnızca sembolik veya fotoğraf amaçlı toplantılara dönüşmemesi gerektiğini; sonuç üreten, somut ilerleme sağlayan görüşmelerin önem taşıdığını tekrarladı. Siyasi eşitliğin pazarlık konusu yapılamayacağını, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantilerle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Sonuç olarak Erhürman, güven artırıcı önlemlerde somut ilerleme sağlanmasının ve müzakerelerin yöntemine ilişkin dört maddelik yaklaşımının netleştirilmesinin kilit olduğunu belirterek, çözüm çabalarının sabır, kararlılık ve sonuç odaklılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN (ARŞİV)