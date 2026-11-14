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Kahvehanede üsluba göre çay fiyatı belirleniyor, bedava için 9 belge isteniyor

Erzurum'da 18 yıldır kahvehane işleten Baki Macit, müşterinin üslubuna göre çayı 45, 35, 25 veya 15 TL'ye satıyor; bedava için 9 belge şartı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahvehanede üsluba göre çay fiyatı belirleniyor, bedava için 9 belge isteniyor

Kahvehanenin kuralı:

Baki Macit, Erzurum'da 18 yıldır kahvehane işletiyor. 50 yaşındaki işletmeci, müşterilerin çay isterken kullandığı üsluba göre farklı bir fiyat tarifesi uyguladığını anlatıyor. Macit, işin emek istediğini ve müşterilerden biraz saygı beklediğini belirterek normal çay fiyatının 15 lira olduğunu, kaba üslupla gelenlere ise hizmetin karşılığının 45 lira olduğunu ifade ediyor.

fiyat tarifesi:

Kahvehanede kullanılan ifadeler ve karşılık gelen fiyatlar şöyle: 'Çay ver' diyen müşteriye 45 TL, 'Çay gönder' diyenlere 35 TL, 'Çay versene' diyenlere 25 TL, 'Çay alabilir miyim?' diyerek kibarca rica edenlere ise 15 TL fiyat uygulanıyor.

bedava çay için gereken belgeler:

Bedava çay talep edenlerden istenen belgeler arasında kimlik fotokopisi, memur kefil, iki adet resim, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura, maaş bordrosu, öğrenim belgesi, cami imamından izin belgesi ve E sınıfı ehliyet bulunuyor. Macit, bu dokuz belgenin tamamını yalnızca bir kişinin getirdiğini, bunun da Balıkesirli bir tur şoförü olduğunu ve belgeleri arşivlediğini belirtiyor.

Macit uygulamanın çıkışını şöyle özetliyor: 'Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik.' Ayrıca müşteriye karşı kaba davranış olması halinde fiyatın yükseldiğini, hizmetlerinin ona göre şekilleneceğini vurguluyor.

Kahvehaneye ilk kez geldiğini söyleyen Enes Kaya (25), üslubunu değiştirerek çayda tasarruf ettiğini söylüyor: 'Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani.' Enes, bedava çay için gereken belgeler arasında imamdan izin belgesinin temin edilmesinin zor olduğunu da ifade ediyor.

ERZURUM’DA 18 YILDIR KAHVEHANE İŞLETEN 50 YAŞINDAKİ BAKİ MACİT, MÜŞTERİLERİNİN ÇAY İSTERKEN...

ERZURUM’DA 18 YILDIR KAHVEHANE İŞLETEN 50 YAŞINDAKİ BAKİ MACİT, MÜŞTERİLERİNİN ÇAY İSTERKEN KULLANDIĞI ÜSLUBA GÖRE FARKLI FİYAT TARİFESİ UYGULUYOR VE BEDAVA ÇAY İÇİN MÜŞTERİLERİNDEN 9 BELGE İSTİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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