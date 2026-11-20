piyasa tepkisi:

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırabileceğine yönelik beklenti, doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş küresel piyasalarda altında satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerle birlikte altındaki haftalık düşüş yüzde 9’a kadar ulaştı.

Yatırımcılar, faiz beklentileri ve getirilerdeki yükselişe karşı pozisyonlarını gözden geçirirken, kısa vadede altına talepte belirgin bir daralma görüldü.

fiyat verileri:

Ons altın hafta içinde 3 bin 515 doları görürken, şu sıralar hafif toparlanmayla yaklaşık 3 bin 550 dolar seviyelerinde seyrediyor. İçeride gram altın 5 bin 780 lira, çeyrek altın ise 9 bin 500 liradan işlem görüyor.

Altınla paralel olarak gümüşte de düşüş kaydedildi; gümüşteki kayıp yüzde 5’i aştı. Gram gümüş yaklaşık 68,50 liradan işlem görürken, ons gümüş 41 dolar bandında bulunuyor.

Piyasa, önümüzdeki dönemde faiz beklentileri ve tahvil getirilerindeki hareketlere hassasiyetini koruyor; kısa vadeli fiyat yönü büyük ölçüde küresel makro görünüm ve haber akışına bağlı olmaya devam edecek.

ALTINDA HAFTALIK DÜŞÜŞ YÜZDE 9’A OLURKEN, GRAM ALTIN 6 BİN LİRANIN ALTINA İNDİ.