Kütahya'da amatör sporun desteklenmesi için gerçekleştirilen ziyaret

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Şener Aydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ile federasyon yönetimi de katıldı.

görüşmede ele alınan öncelikler:

Ziyarette, şehirde amatör sporun geliştirilmesine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Spor kulüplerinin faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve gençlerin sporla buluşturulması konuları masaya yatırıldı. Heyet, kulüplerin ihtiyaçları ve saha/tesis eksiklikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, amatör sporun yaygınlaştırılması için yerel yönetim ile federasyonlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Toplantıda, gençlere daha fazla erişim sağlanması ve kulüplere verilen desteğin etkin biçimde planlanması gerektiği üzerinde duruldu.

plaket takdimi ve iş birliğinin önemi:

Görüşme kapsamında TASKK Genel Başkanı Şener Aydın tarafından, Kütahya Belediyesinin amatör sporun gelişmesine ve spor kulüplerinin faaliyetlerini desteklemesine sağladığı katkılar nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer'e teşekkür plaketi takdim edildi. Takdim konuşmalarında kurumlar arası iş birliğinin sürdürülebilir projeler için belirleyici olduğu belirtildi.

Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Ziyaretin, Kütahya'da amatör sporun güçlenmesine yönelik adımların koordinasyonunu artırması bekleniyor.

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU (TASKK) GENEL BAŞKANI ŞENER AYDIN, KÜTAHYA BELEDİYESİNİN AMATÖR SPORA VE SPOR KULÜPLERİNE SAĞLADIĞI DESTEKLERDEN DOLAYI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EJDERHAN GEZER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ.