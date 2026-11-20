Tatil neşesi sinemada: Osmaneli minikleri animasyonla buluşturdu

Osmaneli Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sinema şenliğinde ilçedeki çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte animasyon filmi gösterimi gerçekleştirildi ve minikler keyifli vakit geçirdi.

etkinlik ayrıntıları:

Seans boyunca çocuklara patlamış mısır ikram edildi; etkinlik, ara tatilin eğlenceli bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağladı. Salondaki neşeli atmosfer ve çocukların film karşısındaki tepkileri günün öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

başkanın mesajı:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun etkinlikle ilgili olarak, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Minikler ara tatilin tadını çıkarırken aileler de etkinliği memnuniyetle karşıladı.

ÇOCUKLAR SİNEMA ŞENLİĞİNDE BULUŞTU